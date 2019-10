0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 373/1987. Messina, Fraz. Gravitelli, Via Pietro Castelli – Lotto 1 – Appartamento a P. 1 Pal. B, di due vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 76,94 circa (part. 1111/8). Il C.T.U. ha rilevato modifica nell’apertura tra il vano ingresso e il corridoio e la realizzazione di un box in alluminio e vetro sul balcone. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 70.560,00. Lotto 2 – Appartamento a P. rialzato (in catasto terra) Pal. B, di due vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 68,00 circa (part. 1111/4). Stipulato dal custode contratto di locazione transitoria annuale sottoposto alla condizione risolutiva dell’aggiudicazione. Prezzo base d’asta: euro 61.425,00. Lotto 3 – Appartamento a P. T. rialzato Pal. D (in catasto P. T.), di due vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 78,47 circa (part. 1109/2). Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 72.630,00. Lotto 4 – Appartamento a P. 1° Pal. D, di tre vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 89,74 circa (part. 1109/7). Il C.T.U. ha rilevato modifiche interne e la realizzazione di un box in alluminio e vetro sul balcone. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 83.070,00. Lotto 5 – Appartamento a P. 2° Pal. D, di due vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 84,22 circa. Il C.T.U. ha rilevato modifiche interne (part. 1109/10). Occupato. Prezzo base d’asta: euro 73.710,00. Lotto 6 – Appartamento a P. 3° Pal. D, di tre vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 89,17 circa (part. 1109/16). Il C.T.U. ha rilevato modifiche interne e la realizzazione di un box in alluminio e vetro sul balcone. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 85.140,00. Lotto 7 – Appartamento a P. 4° Pal. D, di tre vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi mq. 89,74 circa (part. 1109/19). Il C.T.U. ha rilevato la realizzazione di un box in alluminio e vetro sul balcone. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 82.620,00. Lotto 9 – Appartamento a P. 5° Pal. D, di tre vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 89,17 circa (part. 1109/24). Prezzo base d’asta: euro 85.680,00. Lotto 10 – Appartamento a P. 5° Pal. D, di due vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 84,22 circa (part. 1109/25); in pessimo stato di manutenzione e conservazione. Prezzo base d’asta: euro 69.750,00. Rometta, C.da Giampaolo, Residence “La Noria”: Lotto 11 – Appartamento a P. T. Pal. E, int. 1, di tre vani ed accessori, di complessivi mq. lordi 62,88 circa, con giardino di pertinenza di mq. 253,88 circa (part. 2451, subb. 1 e 8). Prezzo base d’asta: euro 56.700,00. In corso contratto di locazione con la custodia . Esistono formalità non cancellabili. Lotto 13 – Appartamento a piano 1° e 2° Pal. G, int. 6, di quattro vani ed accessori, oltre balconi, di complessivi mq. lordi 238,72 circa (part. 2465/6). Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 143.820,00. Descrizione dettagliata nell’avviso di vendita e nella perizia di stima. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.12.2019 alle ore 9.30 in Via della Munizione n. 3 – Messina. G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato: Claudio Ciappina.

Per informazioni: 0906409852 – 090/716247. Custode Avv. Simona Mazzei 090717218 simonamazzei74@gmail.com. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

(3)