3 Condivisioni Facebook Twitter

PATTI (ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III, 63 – LOTTO 10) APPARTAMENTO sito al P.1° di mq. 50. Prezzo base Euro 23.523,75. Vendita senza incanto 01/03/19 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 0906010316 – 3498073210. Custode Giudiziario GIANFRANCO SPANO’ tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT601506

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) – VIA SAN MICHELE – LOTTO 2) Quota 500/1000 di Edificio a 3 elevazioni f.t. di mq. 356 con aree cortilizie. Prezzo base Euro 47.595,32. FRAZIONE SAN SILVESTRO – VIA PROVINCIALE – LOTTO 4) PALAZZINA a 3 elevazioni f.t. di mq. 334. Prezzo base Euro 102.075,51. Vendita senza incanto 01/03/19 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 0906010316 – 3498073210. Custode Giudiziario GIANFRANCO SPANO’ tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT601507

PATTI (ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III – LOTTO 9) NEGOZIO sito al P.T.di mq. 52. Prezzo base Euro 27.683,43. Vendita senza incanto 01/03/19 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 0906010316 – 3498073210. Custode Giudiziario GIANFRANCO SPANO’ tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT601505

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) – CONTRADA PIANO CROCE, 34 – LOTTO 1) OPIFICIO INDUSTRIALE a 3 elevazioni f.t. destinato alla produzione di salumi di mq. 1.795 circa. Prezzo base Euro 630.384,87. Vendita senza incanto 01/03/19 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 0906010316 – 3498073210. Custode Giudiziario GIANFRANCO SPANO’ tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT601504

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) – CONTRADA PIANO CROCE O SALINÀ – LOTTO 5) SPEZZONE DI TERRENO agricolo di mq. 1.895. Prezzo base Euro 13.758,88. FRAZIONE MACCURELLA O SAN SILVESTRO – LOTTO 6) Piccoli spezzoni di terreni agricoli di mq. complessivi pari a 1.870. Prezzo base Euro 3.058,21. FRAZIONE CALANNA E MOSÈ – LOTTO 7) Piccoli spezzoni di terreni agricoli di mq. 910. Prezzo base Euro 7.266,55. CONTRADA SAN BIAGIO O PIETRE LUNGHE – LOTTO 8) Piccolo spezzone di terreno agricolo di 1.200. Prezzo base Euro 2.180,25. Vendita senza incanto 01/03/19 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 0906010316 – 3498073210. Custode Giudiziario GIANFRANCO SPANO’ tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT601509

Informazioni su sito internet: http://www.tribunale.patti.giustizia.it

(6)