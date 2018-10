RGE 361/16

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Messina via Pietro Longo is. 390 n. 20 Palazzina D – Lotto Unico: appartamento sito al quinto piano di un complesso edilizio caratterizzato da palazzine a sette elevazioni f.t., composto da ingresso, un salone, una cucina, un corridoio, due camere da letto, un bagno e due balconi. Sviluppa una superficie lorda complessiva, compresa i balconi, di mq 119,28. Prezzo base Euro 88.500,00. Rilancio minimo Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 19.12.2018 ore 16.00 presso studio del delegato sito in Messina, Via XXVII Luglio n. 61. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Letteria Pezzino cell. 3498047463, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

