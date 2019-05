0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 352/2016. In Roccalumera (ME), via Piccolo Torrente Pagliara, complesso Sirio – Lotto 1: Appartamento per civile abitazione ubicato al piano secondo (terza elevazione f.t. sopra il cantinato) scala a interno 10 di 94,09 mq, composto da ingresso/disimpegno, cucina, 3 camere, ripostiglio, servizio igienico e due balconi di pertinenza esclusiva. Locale cantina sito al piano seminterrato con accesso dal vano scala condominiale di 9 mq. PREZZO BASE Euro 59.822,42. Offerta minima Euro 44.866,82. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2019 ore 16:00 presso Messina, via Felice Bisazza 23 B is 244. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Giacobbe Francesco 3474061060, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

