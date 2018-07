RGE 351/11+61/15

0 Condivisioni Facebook Twitter

ROMETTA – FRAZ. ROMETTA MAREA – CONTRADA BAGLIO – VIA MEZZASALMA- CPL. “IKEBANA RESIDENCE” – Lotto Unico: Villetta al piano terra (corpo D/2), composta da soggiorno-pranzo con angolo cottura, due vani letto, un servizio igienico, un ripostiglio, un disimpegno ed annesso giardinetto parzialmente coperto da tettoia, per una superficie lorda complessiva di mq. 159,60 circa. L’immobile risulta attualmente nella materiale disponibilità di terzi in forza di contratto di locazione transitoria risolutivamente condizionato all’evento vendita od assegnazione giudiziale dello stesso bene. Relativamente allo stesso bene posto in vendita, risulta attualmente pendente presso il Tribunale Civile di Messina un giudizio ordinario (R.G. n. 5294/2010) promosso da terzi ai fini dell’ottenimento della dichiarazione d’acquisto del diritto di proprietà sul bene medesimo per effetto di usucapione. Prezzo base: Euro 61.846,89. Offerta minima Euro 46.385,17. VENDITA SENZA INCANTO 26.10.2018 ore 9:15 presso studio professionale Notaio L. Fleres in Messina via G. Natoli n. 61, scala C, piano I. G.E. Dr. Danilo Maffa. Professionista delegato Notaio L. Fleres tel. 090.6510449, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)