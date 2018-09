RGE 335/09

0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA – Villaggio Contesse, C.da Calispera, Via Stagno n. 23, con accesso tramite servitù di passaggio carrabile: LOTTO UNICO: A) Capannone industriale ad una elevazione f.t., composto da locale sup. lorda compl. 700 mq ca oltre n. 4 locali deposito un ripostiglio due wc e uno spogliatoio per una sup. compl. di 100 mq ca. B) Area urbana di mq 5.913,00, in parte libera, in parte occupata da campo da tennis e piscina con relativi spogliatoi ed in parte da una tettoia metallica adibita a deposito. In atto locati. Prezzo base Euro 88.200,00. Rilancio minimo Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 27.11.2018 ore 16.45 presso APEIM. G.E. Dott. Danilo Maffa. Prof. delegato Avv. Caterina Giuffrè 090/6783616 – 393/5511773. Custode Dott.ssa Valeria Feminò 393/4399196, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)