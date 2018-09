RGE 327/14

0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA (ME) – VIA DUCEZIO, 38 – Appartamento panoramico nel Complesso Park Palace, Pal. E, P. 3°, composto da ampio salone, cucina – tinello, ripostiglio, lavanderia, tre vani letto, spogliatoio e doppi servizi, oltre balconi, della superficie commerciale di mq. 271,63 circa, con diritto all’uso di un posto macchina nei locali destinati a parcheggio. Dall’A.P.E. in classe F. Prezzo base d’asta: euro 401.625,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 20.11.2018 alle ore 17.00 Luogo: U.N.E.I.M. Piazza Immacolata di Marmo n. 4 98122 Messina

Per info: U.N.E.I.M. 090/6409852 G.E. Dott. Danilo Maffa Notaio Delegato e Custode: Patrizia Vicari Rif. Proc. es. n. 327/14 R.E.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it – www.astalegale.net

(4)