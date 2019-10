0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA (ME) – VIA CONSOLARE VALERIA – VILLAGGIO PISTUNINA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI CAPANNONE ARTIGIANALE ove sono stati realizzati dei vani adibiti ad ufficio e un vano soppalcato a cui si giunge tramite una scala metallica. Vano servizi con antibagno, bagno e vano doccia. Spazio antistante esterno di circa 106 mq per carico e scarico delle merci e parcheggio. Il capannone è ubicato al piano terra e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 571. Prezzo base Euro 245.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 183.750,00. Apertura buste 17/12/19 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Edoardo Bucca tel. 090360119. Per info A.PRO.VE.D. tel. 090360119.Rif. RGE 327/2016 ME667341

