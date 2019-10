0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 32/2012. In Messina (ME), frazione Tono Strada Statale 113 km 17+400 – Lotto UNICO: Appartamento e lastrico solare facente parte di un fabbricato a 2 elevazioni fuori terra. L’appartamento si trova al piano secondo, contraddistinto con il numero interno 8, ed è composto da soggiorno, angolo cottura, tre stanze da letto e bagno. Il lastrico solare si raggiunge dal balcone principale mediante una scala a chiocciola. PREZZO BASE Euro 59.925,00. Offerta minima Euro 44.943,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/12/2019 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina via S. Giovanni Bosco n. 14. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Sammartano Ennio 3473182475, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

