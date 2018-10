RGE 318/12

0 Condivisioni Facebook Twitter

LOTTO 1 – MESSINA, V.LE REGINA MARGHERITA 69 – APPARTAMENTO nel Compl. “Cafè sur la ville”, Pal. A, int. 1, a P.T., di cinque vani ed accessori, vani catastali 9,5, sup. lorda coperta complessiva mq. 195 circa, con diritto all’uso di un posto macchina nella zona destinata a parcheggio. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe G. Prezzo base d’asta: euro 297.900,00. Trascritta il 9.5.02 ai nn. 11988/9960 citazione per accertamento giudiziale di sottoscrizione atti e in data 22.10.09 ai nn. 36218/24718 citazione per dichiarazione d’inefficacia relativa nei confronti del creditore procedente ai sensi dell’art. 2901 e ss. c.c. accolta con sentenza passata in giudicato. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 24.1.2019 alle ore 09.45 Luogo: Studio Notaio Penna – Via Cavalieri della Stella n. 7 – 98122 Messina G.E. Dott.ssa Bisignano Notaio Delegato e custode: Adele Penna (090/43975) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. n. 318/12 R.E. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunaledimessina.net, www.astalegale.net e www.normanno.com

ME585069

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – (Astalegale.net S.p.a tel 075/5005080).

(2)