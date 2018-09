RGE 317/15

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Casalvecchio Siculo (ME), Vico I 59, frazione Mitta – Lotto 1: casa singola (unifamiliare) della superficie commerciale di 137,06 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-1-2-3, ha un’altezza interna di 3,00 – 2,60. Prezzo base Euro 31.531,51. Offerta minima Euro 23.648,63. Rilancio minimo Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.11.2018 ore 16,45 presso il Tribunale di Messina Aula B piano terra. G.E. Dr. Madia. Prof. delegato e Custode Avv. Antonio Visco 0906012019, 0908968717, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

