RGE 302/2016. In Torregrotta (ME), frazione Scala Corso Sicilia 108 – Lotto 1: appartamento composto da ingresso, 3 camere da letto, pranzo soggiorno cucina, WC e ripostiglio composto da vani 5, posto al piano terzo F.T., sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 109,20. PREZZO BASE Euro 65.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2019 ore 17:30 presso studio del professionista delegato in Messina via Ettore Lombardo Pellegrino n. 23/C. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Dott. Salomone Massimo 3473347601, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

