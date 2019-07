0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 299/2015. In Giardini-Naxos (ME), via Porticato – Lotto 2: Complesso “Villaggio del Sole” snc, box doppio della superficie commerciale di mq 28,81. Complesso “Villaggio del Sole” snc, posto auto della superficie commerciale di mq 12,00. PREZZO BASE Euro 10.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2019 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina via G. Garibaldi 375. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. Fiorillo Francesco 0909431620, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)