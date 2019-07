0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 297/2013. In Francavilla di Sicilia (ME), via dei Mulini 14 – 16 – Lotto 1: fabbricato a 4 elevazioni adibito ad albergo tre stelle con capacità recettiva di 53 camere, di superficie lorda complessiva di mq 3240. PREZZO BASE Euro 1.657.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 80.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 21/10/2019 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Degli Amici n. 5. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Forgione Rosalia 3349546175, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)