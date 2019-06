0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 289/2016. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Consolare Valeria 299 – Lotto UNICO: Appartamento sito nel “Residence VERDE MARE”, della superficie lorda complessiva di 77,35 mq.. PREZZO BASE Euro 46.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 12/09/2019 ore 10:30 presso Messina, viale Boccetta isol. 374 (pressi Palacultura). G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Rag. Lo Giudice Gregorio 090669075, per info e visita immobile.

