RGE 273/14

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Gaggi, via Enrico Berlinguer n. 44 – Lotto Unico: Piena proprietà di un appartamento per civile abitazione posto al primo piano (seconda elevazione f.t.) di un fabbricato, consistenza 6,5 vani. PREZZO BASE: Euro 67.200,00. Offerta minima Euro 50.400,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 25.09.2018 ore 12,30 presso DEAS. G.E. Dr. D.C. Madia. Professionista delegato e custode giudiziario Avv. Oreste Puglisi tel. 090.674573, 3498722108, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)