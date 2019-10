0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 262/2016. In Messina (ME), Villaggio Curcuraci Contrada Bianchi 1 – Lotto 1: Abitazione di tipo civile facente parte di un complesso edilizio del tipo a schiera, ubicato nella estremità ad Est della schiera, si estende in totale su tre elevazioni f.t. oltre al sottotetto. PREZZO BASE Euro 25.000,00. Offerta minima Euro 18.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 13/01/2020 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina Via Attilio Gasparro 16. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)