RGE 255/2014

1 Condivisioni Facebook Twitter

In Villafranca Tirrena (ME), Via Don Luigi Sturzo 88 – Lotto 1: edificio A, scala B, appartamento consistenza 71 mq. L’appartamento, posto al piano 1 di un edificio che sviluppa 3 piani fuori terra. Posto auto, composto da area di parcheggio, sviluppa una superficie commerciale di 2,00 mq ed è identificato con il numero 48. PREZZO BASE Euro 56.488,00. Offerta minima Euro 42.370,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Frazione Salice, Strada San Giacomo 30 – Lotto 2: appartamento consistenza 41 mq, superficie commerciale 51,00 mq. L’appartamento, posto al piano terra (T) e 1 di un edificio che sviluppa 2 piani fuori terra, (costruito nel 1930) ha un’altezza interna di mt 2,80. L’immobile è costituito da n. 2 vani, un ripostiglio ed un WC. PREZZO BASE Euro 23.740,60. Offerta minima Euro 17.805,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. In Messina (ME), Frazione Salice, Strada San Giacomo 215 – Lotto 3: deposito artigianale consistenza 37 mq. Il deposito, posto al piano terra (T) di un edificio che sviluppa 2 piani fuori terra, (costruito nel 1930) ha un’altezza interna di mt 2,60. L’unità è costituita da n. 2 ambienti più ampi (di circa mq 11,00 per ciascun vano) e n. 2 ambienti di taglio più ridotto nel retro con corte esterna annessa. PREZZO BASE Euro 15.571,00. Offerta minima Euro 11.678,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2019 ore 10:30 presso studio del delegato Avvocato Sorrenti Maria Grazia in Messina Via Lenzi n. 5 (c/o Avv. Massimo Buttò). G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Sorrenti Maria Grazia 3491796407, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)