RGE 249/15

MESSINA, via Rosso da Messina Pal. E int. 50, Rione Aldisio – Lotto unico: appartamento posto ad una quota più bassa di circa un metro rispetto al piano stradale, facente parte di un fabbricato a tre elevazioni f.t. l’appartamento è composto da ingresso – cucina, corridoio, disimpegno, tre camere e due bagni. Superficie lorda complessiva mq circa 91,50. Prezzo base Euro 20.548,00. Offerta minima Euro 15.411,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 800,00. VENDITA SENZA INCANTO 21.03.2018 ore 10,00 presso DEAS. G.E. Dr. Danilo Maffa. Professionista delegato e Custode Avv. Maria Luisa Campagna 090.672181; 338.8983039, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(6)