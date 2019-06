0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 242/2016. In Rometta (ME), Contrada Vena – Lotto UNICO: appartamento posto al 1 piano 2 f.t. che sviluppa una superficie lorda coperta complessiva di circa mq 47,00 più mq 8,00 di superficie destinata a balcone, mq 4,90 di ballatoio dal quale avviene l’accesso, che costituiscono pertinenza dell’appartamento. posto auto all’aperto mq 11. PREZZO BASE Euro 24.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2019 ore 16:30 presso Studio del Professionista delegato in Messina via Giuseppe La Farina n. 17 is. 278. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. Guglielmo Letterio 090662492, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)