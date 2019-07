0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 236/2017. In Messina (ME), Via Panoramica dello Stretto 1416 – Lotto 1: deposito commerciale (attualmente destinato come ufficio), complesso “Linea Verde”, posto nell’edificio H al piano terra, interno 1, della superficie commerciale di mq. 118,55, PREZZO BASE Euro 98.190,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/09/2019 ore 17:00 avanti al delegato in Messina alla Via S. Giovanni Bosco n. 23 (presso lo studio dell’Avv. Nicola Nastasi). G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Ferlazzo Natoli Alberto 3474991776, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)