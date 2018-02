RGE 235/11

0 Condivisioni Facebook Twitter

GIARDINI-NAXOS – Fraz. Chianchitta, Via della Seta 25 – Complesso Sant’Andrea – LOTTO UNICO: A) Appartamento p.terra, composto da soggiorno, 3 camere, 2 wc, angolo cottura, corridoio, veranda coperta da balconi sovrastanti e giardino; sup. lorda tot. mq 120. B) Box/garage p.seminterrato mq 32. Prezzo base Euro 84.800,00. Rilancio minimo Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 27.04.2018 ore 9.00 presso lo studio del professionista delegato in Messina via Maffei n. 5. G.E. Dr. Antonino Orifici. Prof. delegato e Custode Avv. Sebastiano Mazzei, Custode Avv. Mariagrazia Molonè tel. 090716637, per info e visita immobili.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

