0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 223/1993. In Messina (ME), contrada Chiusa (Ponte Gallo) – Lotto 1: 1/3 indiviso di terreno della superficie complessiva di circa mq 23.293. Sul terreno sono presenti vecchi impianti di irrigazione e vi è un fabbricato rurale di vecchia costruzione oltre un piccolo fabbricato adibito nei tempi a porcilaia e due vasche di irrigazione in disuso. Al fg. 63, p.lle 198,201,202,207,211,212,213,499,501,505.. PREZZO BASE Euro 219.510,00. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), contrada Vallego o Ladro – Lotto 2: 1/3 indiviso di terreno della superficie complessiva di circa ha 01.23.80. Ha giacitura molto acclive e non risulta esservi nè alcuna forma di sistemazione del terreno nè vegetazione arborea.. PREZZO BASE Euro 1.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Villafranca Tirrena (ME), contrada Vallego o Ladro – Lotto 3: 1/3 indiviso di terreno agricolo con fabbricato rurale , ha una superficie complessiva di ha 04.65.40. Il fabbricato rurale ha una superficie di circa mq 140 con corte circostante.. PREZZO BASE Euro 15.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2019 ore 17:30 presso APEIM in Messina via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Giuffrida Nunziata 0906783616, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)