RGE 220/2013. In Messina (ME), SS114 km 4.750 – Lotto 1: locale commerciale ubicato al piano seminterrato del complesso residenziale “Residence Belvedere II lotto” . L’immobile è costituito da un unico grande vano, oltre servizi igienici e tecnici, composto da una porzione destinata a locale commerciale di circa mq 520 e da una parte destinata a deposito commerciale di circa mq 468 oltre esterna pertinenziale di mq 69 circa.. PREZZO BASE Euro 550.909,12. Offerta minima Euro 413.181,84. Rilancio minimo in aumento Euro 11.500,00. VENDITA SINCRONA MISTA 11/09/2019 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina 77 o tramite www.astetelematiche.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

