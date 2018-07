RGE 217/16

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Spadafora (Me), Frazione San Martino, Via Innocenzo Fontana n. 7 – Lotto Unico: appartamento composto da una casa singola su più piani: pianterreno, primo, secondo e terzo piano. La superficie netta complessiva di circa mq 190, escluse le aree scoperte mq 175 circa. Prezzo base Euro 89.000,00. Rilancio minimo Euro 4.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20.11.2018 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina via F. Bisazza n. 20. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Raimondo Adamo tel. 090.9573683- 090.8969390, per info e visita immobile.

(5)