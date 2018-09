RGE 216/16

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Scaletta Zanclea – Messina – Lotto 1: via Roma 356, appartamento posto al piano 3-4-5, sviluppa una superficie lorda complessiva pari a circa mq 145, espressamente escluso dalla vendita il box/ posto auto. Prezzo base Euro 81.191,81. Rilancio minimo Euro 3.000,00. In Messina – Lotto 3: via Acqua del Conte 28, casa singola composta da ingresso / cucina con accesso diretto su corte di proprietà esclusiva due camere bagno con doccia ripostiglio lastrico solare di proprietà con vista sullo stretto di Messina sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 56, totalmente da ristrutturare. Prezzo base Euro 9.012,93. Rilancio minimo Euro 300,00. VENDITA SENZA INCANTO 23.11.2018 ore 16,30 presso APROVED. G.E. Dr. D. Maffa. Professionista delegato Avv. Maria Rita Bottari tel. 0902928097, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

