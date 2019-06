0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA (ME) – FRAZIONE MILI MARINA – VIA NAZIONALE 468 – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 93,25 mq. L’immobile è identificato al NCEU foglio 177, particella 254, sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/4, classe 10, consistenza 3,5 vani, rendita 86,76 Euro. Alla particella 254 sub. 1 risulta aggraffata la particella 649. Prezzo base Euro 58.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 43.500,00. Vendita senza incanto 10/09/19 ore 15:30. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Fiorella Zumbo tel. 347/7948263. Rif. RGE 212/2016 ME632168

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

