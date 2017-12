0 Condivisioni Facebook Twitter

In Messina frazione Villaggio Tremestieri S.S. 114 Km 5,400, Residence Europa – Lotto Unico: appartamento posto al terzo piano composto da 1 salone-soggiorno; 2 vani letto, cucina, 2 wc e ripostiglio, oltre ampia veranda a livello di pertinenza. L’unità sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 110; risulta altresì minuta di posto auto di pertinenza al piano rialzato. Prezzo base Euro 133.050,00. Offerta minima Euro 99.787,50. Rilancio minimo Euro 4.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 21.02.2018 ore 11.00 presso studio del delegato in Messina Via La Farina n. 171 is. G. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Mariagrazia Molonè 0909021546 cell 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

