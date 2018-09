RGE 194/14

0 Condivisioni Facebook Twitter

In Messina, via Giordano Bruno Is. 124 n. 148 – Lotto Unico: Appartamento per civile abitazione posto al piano terzo (quarta elevazione f.t.). E’ composto da 11 vani: saletta d’ingresso, salone, da 6 camere da letto, da un’ampia cucina e un grande ripostiglio, ingresso di servizio, doppi servizi igienici. Tutti i vani sono disimpegnati da un corridoio. L’appartamento misura mq 250 esclusi i due balconi di cui quello che si affaccia sul lato Viale San Martino che misura mq 15,60 mentre l’altro che si affaccia nella tromba scala misura mq 6,00 per un totale di mq 21,60. Prezzo base Euro 657.000,00. Offerta minima Euro 492.750,00. Rilancio minimo Euro 21.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 27.11.2018 ore 10,30 presso il delegato in Messina, via La Farina n. 171 is. G. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Mariagrazia Molonè tel. 0909021546- cell. 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

