MESSINA (ME) – STRADA STATALE 113 VILLAGGIO SPARTA’ – CONTRADA MEZZACAMPA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a p. 1° di mq. 97,60 composto da soggiorno, cucina, bagno, due camere, balcone e munito di posto auto condominiale (non numerato) di mq. 6,25. Prezzo base Euro 55.454,52. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 41.590,89. Vendita senza incanto 10/09/19 ore 10:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mariagrazia Molonè – per info. e visita immobile tel. 0909021546/3888334708. Rif. RGE 192/2016 ME633912

