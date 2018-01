RGE 190/12

0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA – Fraz. Rione Gazzi-Fucile, Via 38/G – LOTTO 1: Appartamento p.terzo, lotto D, pal. 22/D, sc.A, int. 8, composto da 3 camere oltre ingresso, bagno, cucina e pertinenze; sup. lorda tot. mq 74,18. Prezzo base Euro 17.700,00. Rilancio minimo Euro 800,00. VENDITA SENZA INCANTO 12.04.2018 ore 15.45 presso lo studio del delegato in Messina, Via Antonio Martino n. 21. G.E. Dr. Antonino Orifici. Prof. delegato e Custode Avv. Daniela Vitanza cell. 339/6786361, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(9)