0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 19/2018. In Messina (ME), contrada Urni, Villaggio Salice – Lotto UNICO: fabbricato per civile abitazione a due elevazioni f.t. della superficie totale di mq 244 escluse aree scoperte.. terreno di circa 7879 mq a vocazione agricola boschiva con qualche albero da frutto sparso ed alberi appartenenti alla macchia mediterranea di varie essenze, completamente recintato da rete metallica.. PREZZO BASE Euro 123.250,00. Offerta minima Euro 92.438,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 08/10/2019 ore 15:30 presso Tribunale di Messina, via Tommaso Cannizzaro – Piazza S. Pugliatti. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Straface Daniele 3392080439, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)