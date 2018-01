0 Condivisioni Facebook Twitter

CAPO D’ORLANDO (ME) – VIA VITTORIO VENETO, N. 42/44 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI NEGOZIO al piano terra, della superficie lorda complessiva di mq. 58,69, altezza interna di circa m. 3,60. Composto da un vano adibito alla vendita, compreso di spogliatoio, oltre un locale igienico con annesso anti w.c. Prezzo base Euro 99.773,00. Offerta minima : Euro 74.830,00. Vendita senza incanto 06/03/18 ore 10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 189/1996 PT459641

Maggiori informazioni sui siti: www.tribunale.patti.giustizia.it e www.astalegale.net

(10)