MESSINA, Frazione Tremonti, Via Tremonti, 1 – LOTTO 1: Appartamento p.primo, composto da ingresso, disimpegno, bagno, ripostiglio, cucina, 2 camere, salone, terrazza e cortile. Difformità rispetto alla planimetria catastale: mq 15 di terrazza chiusa con parapetto in muratura e vetrata sovrastante e annessi al salone e mq 17 di cortile chiuso con struttura metallica; sup. lorda tot. mq 151. Prezzo base Euro 87.000,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. LOTTO 2: Quota complessiva di 1000/1000 formata (ai fini della vendita all’intero) da due quote indivise di 500/1000 per ciascuna (ed in perizia individuati come lotto 2 e 3) relativamente ad appartamento p.primo, composto da ingresso, studio, disimpegno, cucina, 2 bagni, camera, salone e terrazzo; sup. lorda tot. mq 150. Prezzo base Euro 100.000,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 13.02.2018 ore 9.15 avanti al professionista delegato in Messina via Romagnosi n. 42. G.E. Dr. Antonino Orifici. Prof. delegato Avv. Daniele Passaro 3779922132 per info, Custode Avv. Turiaco Tiziana tel. 090/2923702 per visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)