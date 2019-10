RGE 179/2017

0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 179/2007. In Messina (ME), Frazione Faro Superiore, Via Belvedere 39 – Lotto UNICO: Appartamento di antica costruzione p.terra, mq 67,50 composta da 4,5 vani esclusi accessori, con annessa veranda retrostante. Antica costruzione al piano primo di circa 68,70 mq vani 4. PREZZO BASE Euro 13.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/12/2019 ore 18:00 presso APEIM, Via Nicola Fabrizi n. 121, Messina. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode La Torre Francesca 0906783616, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)