0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 179/2016. In Messina (ME), Villaggio Zafferia Contrada Cianciolo Complesso Azzurra – Lotto 1: appartamento sito nella palazzina A (a 5 elevazioni f.t.), interno 2, posto al piano primo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui due chiusi per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 129.. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 60.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), villaggio Zafferia Contrada Cianciolo Complesso Azzurra – Lotto 2: appartamento sito nella palazzina A (a 5 elevazioni f.t.), interno 5, posto al piano terzo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui due chiusi per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 123. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 75.471,84. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), villaggio Zafferia Contrada Cianciolo Complesso Azzurra – Lotto 3: appartamento sito nella palazzina C (a 5 elevazioni f.t.), interno 1, posto al piano primo, composto da ingresso prospiciente soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui uno chiuso per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 126.. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 68.334,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), villaggio Zafferia Contrada Cianciolo Complesso Azzurra – Lotto 4: appartamento sito nella palazzina C (a 5 elevazioni f.t.), interno 7, posto al piano quarto, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre vani letto, due bagni e quattro balconi di cui due chiusi per una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 129. E’ compresa la proprietà superficiaria pari alla quota di 1/8 del portico posto al p.t. della stessa palazzina. PREZZO BASE Euro 71.550,51. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/12/2019 ore 11:30 presso studio del delegato in Messina Via San Giovanni Bosco 23. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Ingrassia Marcello 3392641958, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)