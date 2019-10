0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 179/1995. Torregrotta, Fraz. Scala, Via Nazionale S.S. 113, nn. 353 e 355 – Lotto 1 – Unità immobiliare a P. T, , censita come magazzino e di fatto destinata ad ufficio, di quattro vani, accessori e corte retrostante, su cui insiste un ripostiglio abusivo e quota di 1/2 indiviso del terreno, intercluso, nel suo intero, di are 7.06. Dalla C.T.U. immobile a P. T occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 68.850,00. Lotto 2 – Appartamento a P. 1°, di tre vani ed accessori. Dalla C.T.U. occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 71.613,00. Lotto 3 – Appartamento a P. 2° di tre vani ed accessori e sovrastante lastrico solare a P. 3°. Prezzo base d’asta: euro 81.990,00. Notizie urbanistiche e sulla destinazione del terreno in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.12.2019 alle ore 16.30 in Messina, Via C. Battisti n. 13. Notaio Delegato: Giuseppe Vicari.

Per info: 090/6409852 – 0906409870. G.D. dott. Maffa. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it e www.normanno.com

(5)