RGE 177/15

MESSINA – Lotto 1: Via Marco Polo, n. 437, Villaggio Contesse, Piena proprietà dell’unità negoziale composta da un piano terra (T – unico vano e WC) ed un piano sottostante (S-1 – unico ambiente), della superficie commerciale complessiva di mq. 164,01, facente parte di un complesso edilizio composto da quattro elevazioni. Nel presente lotto la Società esecutata continua, attualmente, ad esercitare la propria attività commerciale. PREZZO BASE Euro 72.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 16:00 presso il Tribunale di Messina, Aula B. G.E. Dr. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Avv. Salvatore Arlotta, tel. 090.6012019, cell. 347.3482759, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)