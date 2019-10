0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 174/2017. In Messina (ME), Contrada Baglio, Villaggio Santo Bordonaro – Lotto UNICO: Proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di appartamento, Cooperativa Pietra a mare, palazzina H, scala A di mq 131,25. Costituisce pertinenza dell’appartamento una cantina posta al piano cantinato ed un parcheggio coperto contraddistinto con il n. 2. Occupato. PREZZO BASE Euro 83.730,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/12/2019 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, via San Giovanni Bosco, 23. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Chillemi Fabio 3498470024, per info e visita immobile.

