RGE 168/16

In Villafranca Tirrena (Me) – Lotto Unico: unità immobiliare costituita da un capannone industriale sito all’interno dell’area industriale – artigianale denominata “Ex Pirelli”, lotto 3, con accesso da via Antonello da Messina, e più precisamente all’interno di un lotto pari a mq 4.107, con superficie coperta pari a mq 1.800 e superficie libera pari a mq. 2.307 adibita a parcheggio, verde e spazi di manovra. PREZZO BASE Euro 525.600,00. Offerta minima Euro 394.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 18.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.01.2019 ore 10.30 presso ALPEF. G. E. Dr. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Avv. Natale Galipò 0906413095, per info e visita immobile.

