RGE 168/2016. In Villafranca Tirrena (ME), con accesso da via Antonello da Messina – Lotto UNICO: unità immobiliare costituita da un capannone industriale sito all’interno dell’area industriale – artigianale denominata “Ex Pirelli”, lotto 3, con accesso da via Antonello da Messina, e più precisamente all’interno di un lotto pari a mq 4.107, con superficie coperta pari a mq 1.800 e superficie libera pari a mq. 2.307 adibita a parcheggio, verde e spazi di manovra. PREZZO BASE Euro 449.388,00. Offerta minima Euro 337.041,00. Rilancio minimo in aumento Euro 16.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2019 ore 11:30 presso ALPEF in Messina via Tommaso Cannizzaro 168. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

