RGE 160/16

In Roccalumera (ME), Lungomare Cristoforo Colombo n. 54 – Lotto Unico: immobile adibito a supermercato, costituito da ampio locale commerciale con accesso dal lungomare attraverso una veranda annessa, con cui forma un’entità per una superficie totale di mq 360. Sono presenti al piano seminterrato due locali destinati a deposito (per mq 105) ed un locale destinato ad autorimessa di pertinenza (di mq 105). Superficie complessiva di circa mq 589,00 (superfici reali lorde complessive). Prezzo base Euro 395.811,00. Offerta minima Euro 296.858,25. Rilancio minimo Euro 12.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 30.01.2019 ore 10,30 presso lo studio del delegato in Messina via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dr. Danilo Maffa. Prof. delegato e Custode Avv. Mariagrazia Molonè 0909021546, 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

