RGE 158/14

0 Condivisioni Facebook Twitter

VENETICO (ME) – Via Provinciale Venetico Marina (ora Via Principe Michele Spadafora) – LOTTO UNICO: appartamento a p.t., composto da ingresso, corridoio, camera con annesso ripostiglio, un vano buio, soggiorno, cucina con annesso bagno. Prezzo base Euro 35.450,00. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 17.04.2018 ore 15.30 presso il Tribunale di Messina. G.E. Dr. Antonino Orifici. Professionista Delegato e Custode Avv. Giovanni Cardillo 348/7023046, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(5)