GIARDINI-NAXOS (ME) – VIA PIETRALUNGA 97 – GIÀ FRANCESCO DE PASQUALE – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a p. 3° composto da 4 vani più accessori e balcone della sup. lorda di mq. 88. Prezzo base Euro 73.603,20. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 55.202,40. Vendita senza incanto 10/09/19 ore 12:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Francesca Panteoro. Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca Panteoro tel. 3282511789. Rif. RGE 152/2013 ME634331

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

