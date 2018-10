0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA – Via Rampa Indulgenza – LOTTO 1: Appartamento p.terra, costituito da unica unità abitativa, composto da 2 alloggi con ingressi separati: Alloggio 1 composto da disimpegno, soggiorno, zona pranzo, camera, cucina e bagno; Alloggio 2 composto da soggiorno, camera, cucina e bagno; sup. lorda tot. mq 140. Prezzo base Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 10.125,00. Rilancio minimo Euro 500,00. LOTTO 3: Fabbricato p.terra, con vano pranzo-soggiorno, cucina, bagno e ripostiglio; p.primo con 2 camere, bagno e ripostiglio, sup. lorda tot. mq 127. Prezzo base Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 10.125,00. Rilancio minimo Euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO 18.12.2018 ore 12.00 presso DEAS. G.E. Dr. Madia. Prof. Delegato e Custode Avv. Maria Luisa Campagna 090/672181 – 338/8983039, per info e visita immobili.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(6)