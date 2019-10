0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 15/2007. In Messina (ME), Via Rampa Indulgenza – Lotto 1: Appartamento p.terra, originariamente costituito da unica unità abitativa, in atto composto da 2 alloggi non comunicanti con ingressi separati: Alloggio 1 composto da disimpegno, soggiorno, zona pranzo, camera, cucina e bagno. Alloggio 2 composto da soggiorno, camera, cucina e bagno. Sup. lorda tot. mq 140. PREZZO BASE Euro 8.300,00. Offerta minima Euro 6.225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), Via Rampa Indulgenza – Lotto 3: Fabbricato composto al p.terra da un vano pranzo-soggiorno, cucina, bagno e ripostiglio; al p.primo da 2 camere, bagno e ripostiglio, sup. lorda tot. mq 127. PREZZO BASE Euro 8.300,00. Offerta minima Euro 6.225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/12/2019 ore 12:00 presso locali della DEAS, in Messina via Nino Bixio 33. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)