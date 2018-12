RGE 144/16

1 Condivisioni Facebook Twitter

Messina via Cherubini n. 40 Rione Provinciale – Lotto Unico: immobile semindipendente mq 86 sup. catastale, mq 102,50 sup. commerciale, composto da tre camere, bagno, cucina e cortiletto esterno, oltre sgabuzzino esterno. PREZZO BASE: Euro 52.593,85. Offerta minima Euro 39.445,39. Vendita senza incanto 15.02.2019 ore 16,30 presso PROVED. G.E. Dott.ssa Bisignano. Professionista delegato e custode giudiziario Avv. Eleonora Vallone 090/9430373, 3385296339, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

