PATTI (ME) – VIA GIOVANNI PAOLO XXXIII, 10 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UFFICIO, superficie catastale 107 mq., composto da vani 5,5, posto al piano 2. Prezzo base Euro 85.498,31. Offerta minima : Euro 64.124,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UFFICIO, superficie catastale 86 mq., composto da vani 5,5, posto al piano 2. Prezzo base Euro 68.151,94. Offerta minima : Euro 51.114,00. Vendita senza incanto 04/09/18 ore 16:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Giovanni Cardillo associato PRODEL. Custode Giudiziario Avv. Giovanni Cardillo tel. 3487023046. Rif. RGE 136/2014 PT561713

