1 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 130/2016. In Messina (ME), Via Del Carmine, 31, Villaggio Contesse – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di mq. 76,85 posto al secondo piano interno 9 scala 6 con un’altezza interna di mq. 3,00 composto da tre vani ed accessori.. PREZZO BASE Euro 34.971,89. Offerta minima Euro 26.228,92. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 26/02/2019 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina 171 is. G. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Professionista Delegato e Custode Avvocato Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)