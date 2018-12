0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 125/2012. In Spadafora (ME), via Carrara 30, Compl. Spadafora 80, p.t., scala B – Lotto 1: Appartamento p.terra, scala B, complesso Spadafora 80, composto da ingresso, corridoio, cucina, 2 camere, pranzo-salone, ripostiglio, wc e bagno; sup. lorda tot. 134,71. Annesso cortile retrostante. PREZZO BASE Euro 70.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/02/2019 ore 11:00 presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Rosalia Forgione, in Messina, via degli Amici n.5. G.E. Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Forgione Rosalia 0902008832, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

